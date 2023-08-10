Певица СолоХа вступилась за Остапчука и Позитива: "Девушкам нужно обязательно бриться"

Украинская певица СолоХа неожиданно вступилась за ведущего Владимира Остапчука и певца Позитива, которые недавно попали в скандал из-за резких высказываний о небритых женщинах.

В своем Instagram исполнительница заявила, что полностью разделяет мнение своих коллег и согласна с ними. Певица убеждена, что женщины должны делать депиляцию, ведь это выглядит более эстетично.

"В шоу-бизнесе возник скандал из-за того, что мои коллеги Владимир Остапчук и Позитив высказали свое мнение по поводу депиляции девушек. Они подчеркнули, что им не по вкусу волосы на теле женщины. Не могу остаться в стороне, потому что не понимаю, почему их хейтят, это их мнение и у них есть на это право! Я с ними соглашаюсь! Девушкам нужно обязательно бриться, потому что мы современные люди и живем в современном мире. Сейчас есть много средств для этого. Никого не хочу обидеть. Каждый должен делать, что ему удобно", — прокомментировала певица.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа подчеркнула, что нужно уважать мнение друг друга и у каждого есть право говорить то, что он считает нужным.

"Давайте уважать мнение друг друга и не делать из этого скандалов. Мы живем в свободной, демократической стране и каждый развлекается, как хочет. Если человек выбрал для себя жизнь без бритья или с бритьем, то это его право. Делайте, что хотите, главное чтобы не страдали от этого дети и окружающие", — подчеркнула исполнительница.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Также певица добавила, что нравится своему мужу в любом виде. Однако она убеждена, если бы не брилась, то была бы не замужем.

"Мой муж сказал, что любит и любил бы меня любой даже не бритой. Но, не оттолкнула ли бы я его на первом свидании, если бы пришла в коротеньком платье без рукавов, подняла руку, а там... Или он посмотрел на мои красивые ножки, а там… Думаю, я до сих пор была бы не замужем", — заявила артистка.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Скандал вокруг Владимира Остапчука – что известно

На своем шоу "Мекнув — питайте" ведущий вместе с блогером Богданом Буше и певцом Позитивом высказались, что небритые женщины не могут быть "10 из 10". Такие высказывания известных мужчин вызвали шквал возмущения в Сети. Остапчука, Буше и Позитива раскритиковали не только пользователи Интернета, но и звездные коллеги.

Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше

Между тем сами виновники скандала заявляют, что только делились своим мнением и имеют на это право. Владимир Остапчук также поскандалил со звездными коллегами, которые упрекнули его в негативных высказываниях в сторону небритых женщин.

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