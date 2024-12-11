Певица SOWA после устроенного ею "рейда" ТЦК во Львове ответила на обвинение в хайпе на войне

Начинающая певица SOWA, настоящее имя которой Диана Горбяк, прокомментировала громкий скандал, который разгорелся вокруг нее из-за фейкового рейда ТЦК во Львове.

Сестра и подруга артистки надели военную форму, подходили к мужчинам, проверяли их документы, после чего приглашали на концерт исполнительницы. Однако в Сети довольно неоднозначно отреагировали на этот перформанс. SOWA раскритиковали и обвинили в хайпе на войне.

В "Сніданку з 1+1" певица прокомментировала громкий скандал, который разгорелся вокруг нее. Артистка уверяет, что не имела цели кого-то оскорбить. По словам SOWA, она только хотела таким образом "показать хорошую сторону людей в форме", а также призвать быть сознательными. Тем не менее, исполнительница извинилась, если ее действия кого-то обидели.

Певица SOWA устроила во Львове "рейд" ТЦК и серьезно оскандалилась

"Цель у нас была показать хорошую сторону людей в форме, а также еще раз призвать наших людей быть добросовестными перед государством и что не всегда это о негативе. Если идея моей команды кого-то оскорбила, я хочу искренне извиниться и сказать, что у нас не было целью кого-то унизить или оскорбить, а тем более наших военных. Я с уважением отношусь ко всем героям и героиням", - прокомментировала артистка.

Напомним, на днях SOWA довольно неоднозначным способом решила привлечь внимание к своему концерту во Львове. Сестра и подруга артистки переоделись в работниц ТЦК, проверяли у мужчин документы, после чего приглашали на выступление артистки. В Сети раскритиковали такие действия исполнительницы. В частности, блогер Богдан Беспалов убежден, что это хайп на чувствительной для украинцев теме.

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