Певица SWOIIA после заявления о романе с MELOVIN удивила, как проведет День влюбленных: "Время для себя"

Украинская певица SWOIIA заставила поклонников насторожиться.

Дело в том, что она сделала новое заявление об отношениях с певцом Melovin. До недавнего времени возлюбленные появлялись вместе на публичных мероприятиях и говорили о любви и искре. Однако в последнее время о них почти ничего не слышно. Тем временем SWOIIA еще больше подлила масла в огонь, отметив, что День влюбленных проведет наедине. После таких неоднозначных слов она все же добавила, что сейчас "счастлива в отношениях".

SWOIIA о романе с MELOVIN

"Я очень люблю готовить. Поэтому приготовлю себе вкусный ужин, зажгу свечи, будет романтическое свидание с собой. Я сейчас счастлива в отношениях. Но иногда надо уделять время для себя. Потому что я очень часто нахожусь с людьми в контакте через работу. Поэтому хочется посвятить время себе", — рассказала SWOIIA "Нашему радио".

Довольно тепло на признание отреагировал и сам избранник исполнительницы. Melovin в комментариях написал комплимент возлюбленной: "Я всегда улыбаюсь, когда попадается видео с тобой".

Напомним, недавно Melovin сообщил, что меняет профессию и раскрыл, какую новую карьеру будет развивать.

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