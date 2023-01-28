Певица TAYANNA проникновенной дуэтной песней с белорусами довела фанатов до слез

Исполнительница записала трек "Біжи" вместе с группой NaviBand из Беларуси.
Украинская певица TAYANNA и группа из Беларуси NaviBand представили эмоциональную дуэтную композицию "Біжи".
Трек зазвучал на украинском и белорусском языках. NaviBand познакомились с TAYANNA в прошлом году. Между ними завязалась крепкая дружба и тогда возникла идея записать вместе песню. Впоследствии появилась композиция "Біжи", где TAYANNA выступила автором украинской части текста.
"Когда я услышала первые черновики этой песни – пол ночи проплакала. В тот период я находилась в таком состоянии, когда хочется слушать только душу, бежать подальше от советов людей. Довериться своему сердцу. NaviBand это тоже чувствовали со своей стороны, мы пересеклись в этих эмоциях. Мне вообще импонирует их внутренняя глубина, поэтому эта песня очень точно отражает наши общие чувства – и, надеюсь, будет понятна каждому человеку свободного мира. Ведь его направленность, настроение пробиваются через язык, считываются даже теми, кто не понимает белорусского", – прокомментировала TAYANNA.
Отметим, что в 2017 году дуэт из Минска NaviBand представлял Беларусь на конкурсе "Евровидение" в Киеве. Во время активных протестов в Беларуси в 2020 году против режима Лукашенко участники коллектива из-за своих политических убеждений были вынуждены покинуть страну. Тогда же музыканты получили статус "запретных артистов" в Беларуси.
Сегодня они активно гастролируют по Европе и собирают средства в поддержку украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России.
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