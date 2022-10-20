Певица Ultra, мужа которого убили российские оккупанты, выпустила символическую песню

Украинская певица Ultra с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину впервые выпустила песню.

Трек вышел на английском языке и называется "Don't cry for a love". Как призналась Ultra, для нее эта композиция символичная.

Как мы писали ранее, в первые дни войны артистка потеряла своего мужа и едва не погибла от пуль российских оккупантов, спасаясь из-под обстрелов на трассе возле Белой Церкви.

"Песня "Don't cry for a love" была написана еще до войны, но, к сожалению, она стала символической для меня. Это песня о потерянной любви. Многие из нас тем или иным образом теряли свою любовь. Особенно сейчас, в такое трудное время, во время войны... Песня передает настроение 2000-х на современный лад. Я бы охарактеризовала эту песню, как "Гимн утраченной любви",- делится Ultra.

Ultra сотрудничает с авторами, а также пишет сама. Песню "Don't cry for a love" певица также написала сама.

Исполнительница хотела бы ассоциироваться у людей с искренностью, душой, новым дыханием украинской и европейской музыки.

"Песня "Don't cry for a love" – это водоворот эмоций: микс ностальгии и романтики, воспоминание о любви, которую уже не вернуть. Песню написала я, а аранжировку сделал Dj Fimaro, которого, к сожалению, забрала проклятая война. Сейчас я мечтаю только об одном: победе нашей страны в этой войне. А после выступить на концерте ко Дню победы для наших людей и защитников",- рассказывает певица

Певица Ultra – молодая кровь, новое имя украинской и европейской музыки. Модный саунд-микс 2000-х годов на современный лад.

Напомним, месяц назад певица Ultra рассказала, как оккупанты убили ее мужа под Киевом и как она сама едва не погибла.

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