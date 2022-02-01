Певица Юлия Думанская нежно поздравила мужа с днем рождения

Возлюбленному артистки исполняется 51 год.

Украинская певица Юлия Думанская рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 1 февраля, день рождения отмечает муж артистки, львовский бизнесмен Григорий Козловский. По этому случаю на странице в Instagram Думанская поделилась фотографией, на которой предстает вместе с любимым.

Под снимком Юлия оставила нежные слова: "Happy birthday my Great Man. Словами не передать, в песнях не воспеть моих чувств к тебе! Ты заслуживаешь быть самым счастливым".

Юлия Думанская с мужем / instagram.com/julia_dumanska

К поздравлениям присоединились подписчики страницы Думанской: "Поздравляю вас. Оставайтесь всегда такими прогрессивными, интересными и молодыми", "И мы поздравляем вашего супер папу, супер мужа и просто Great man с днем рождения. Гриша, ты супер молодец и классный человек, любим тебя".

Юлия Думанская с мужем / instagram.com/julia_dumanska

Отметим, что 30-летняя Юлия Думанская и 51-летний Григорий Козловский поженились в 2018 году. Супруги воспитывают двоих общих детей – дочь Диану и сына, появившегося на свет 9 мая 2020 года.

Юлия Думанская с мужем и детьми / instagram.com/julia_dumanska

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