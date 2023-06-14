Певица Юлия Думанская показала, как отпраздновала 32-летие со старшим на 20 лет мужем-бизнесменом

Украинская певица Юлия Думанская 13 июня отметила день рождения. Артистке исполнилось 32 года.

По этому случаю на своей странице в Instagram Думанская разместила черно-белый кадр, на котором нежно целует своего мужа, львовского бизнесмена и мецената Григория Козловского. Рядом с супругами стоит их дочь Диана.

"С любовью в сердце мы сильнее. Мои 32. И на всех одно желание", – подписала фото Думанская.

Юлия Думанская и Григорий Козловский с дочерью / Фото: instagram.com/julia_dumanska

В свою очередь, возлюбленный Юлии, который старше ее на 20 лет, очень нежно поздравил жену в соцсети:

"Мой дорогой президент, словами трудно передать мою любовь к тебе! Без всяких сомнений могу сказать, что я самый счастливый мужчина в этом мире, ведь у меня есть ты и наши прекрасные детки! Ты – моя поддержка и опора! Вместе нам точно под силу все! Самая красивая, самая мудрая, самая прекрасная, самая-самая-самая! Люблю тебя, мой Львенок!" – написал Козловский.

Юлия Думанская и Григорий Козловский / Фото: instagram.com/hryhoriy_kozlovskyy

Юлия Думанская и Григорий Козловский с детьми / Фото: instagram.com/hryhoriy_kozlovskyy

В своем посту Думанская отметила, что она находилась в одном из SPA-комплексе во Львовской области. Там, скорей всего, знаменитость встретила день рождения.

Отметим, что Юлия Думанская и Григорий Козловский поженились в День святого Валентина – 14 февраля 2018 года. У супругов есть двое общих детей – дочь Диана и сын Ярема, который появился на свет 9 мая 2020 года.

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