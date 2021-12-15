Певица Юлия Думанская в бикини похвасталась райским отдыхом на Мальдивах и показала мужа

Певица Юлия Думанская в бикини похвасталась райским отдыхом на Мальдивах и показала мужа

Супруги устроили себе романтический отпуск.

Украинская певица Юлия Думанская вместе с мужем, львовским бизнесменом Григорием Козловским, провели романтический отпуск на Мальдивах.

Об этом артистка рассказала на странице в Instagram. Юлия поделилась сказочными кадрами с отдыха. На фото знаменитость предстает в черном купальнике, идеально подчеркнувшем ее фигуру.

instagram.com/julia_dumanska

Кроме того, Думанская похвасталась стройными формами и в цветастом бикини. Вместе с Юлией на снимках предстают и их с Козловским подросшие дети.

instagram.com/julia_dumanska

instagram.com/julia_dumanska

Также исполнительница похвасталась трогательными кадрами с мужем. На них Юлия и Григорий нежно обнимаются и целуются. "Мое все", — подписала фото с любимым артистка.

instagram.com/julia_dumanska

Поклонники, в свою очередь, признались, что восхищаются Думанской и ее семьей: "какая красивая и невероятно нежная семья", "красота. Невероятно хорошенькие. Счастья вам и добра", "вы просто пример для других".

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