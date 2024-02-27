Певице LP после ее благодарности россиянам за худи с триколором отменили концерт в Литве

В Литве отменили выступление американской певицы LP, настоящее имя которой Лора Перголицци, после того, как она одела худи с символикой РФ и поблагодарила за него россиян.

К слову, концерт артистки в Каунасе, Литва, должен был состояться 4 марта. Впрочем, после скандального ролика артистки, где она выразила искреннюю благодарность российскому фан-клубу, ее мировые фаны начали протестовать против концертов в Европе. В частности, попросили "вычеркнуть Каунас и ехать в москву".

Так, 27 февраля организаторы объявили о решении отменить запланированное выступление LP в Литве, пишет tv3.lt.

Певица LP / Фото: instagram.com/iamlpofficial

Так, реакция каунасской "Жальгирис Арены", где было запланировано проведение концерта, не заставила себя ждать. В частности, они выразили свою четкую проукраинскую позицию и отметили, что не дадут звездам, которые поддерживают российскую агрессию, выступать у себя в стране.

"В "Каунас Жальгирис Арены" есть четкая гражданская позиция – мы решительно поддерживаем Украину. Наша позиция остается твердой – концерт должен быть отменен. После подтверждения фактов мы вместе с организаторами мероприятия "Medusa Concert" приняли совместное решение об отмене концерта. Этим поступком мы хотим привлечь внимание LP и других артистов, планирующих мероприятия в Литве, что мы не будем игнорировать высказывания в поддержку страны-агрессора", - подчеркнул руководитель отдела организации мероприятий "Жальгирис Арены" Мантас Ведрицкас.

Певица LP

В свою очередь, организатор мероприятия "Medusa Concert" поначалу не планировал отменять событие, считая, что в скандальном ролике "LP не выразила никакой поддержки России", но впоследствии опубликовал официальный пресс-релиз. В нем высказываются извинения за такое поведение от имени певицы и самих их:

"Мы хотели бы подчеркнуть, что Medusa Concert решительно осуждает российскую агрессию и всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину. Появившееся в Сети видео смутило и возмутило нас так же, как и других людей в Литве. Она никогда не поддерживала страну-агрессора и всей душой переживает за украинцев, о чем она сообщила в своем видео, опубликованном сегодня вечером после осознания ошибки. И вместе с певицей организатор концерта LP – Medusa Concert – приносит всем искренние извинения за свою очевидную ошибку и желает Украине победы! ", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно актриса Елена Репина, известная по ролью Веры Ивановны в сериале "Реальная мистика" , оскандалилась своими пропагандистскими высказываниями.

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