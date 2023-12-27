Певице-предательнице Анне Asti отменяют концерты в России из-за "голой вечеринки"

Экс-солистка дуэта Artik & Asti Анна Asti, которая живет в России и молчит о войне в Украине, оказалась под запретом в стране-агрессоре.

В частности, скандальной исполнительнице отменяют концерты в РФ. Как пишут российские пропагандисты, Asti уже осталась без новогоднего корпоратива. Она должна была выступить в одном из московских клубов, однако ее заменили другим артистом. Скандальная певица из-за отмены концерта потеряла около 70 тысяч долларов. Под вопросом выступление исполнительницы и на другом новогоднем корпоративе.

Анна Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

В общем, концерты предательницы в стране-агрессоре начали отменять после того, как она приняла участие в "голой вечеринке" российской блогерши Насти Ивлеевой. Среди приглашенных гостей было немало путинистов – Киркоров, Лолита, Басков, Билан, Лазарев и многие другие. Они собрались в одном из клубов РФ и в откровенных нарядах развлекались.

Однако российским властям это, очевидно, не понравилось. В РФ начали привлекать почти каждого участника вечеринки к ответственности. Тем временем гости мероприятия друг перед другом начали извиняться и каяться.

Анна Asti на скандальной вечеринке в РФ

А вот другая певица-предательница Ани Лорак, в отличие от Анны Asti, по таким мероприятиям не ходит. Тем не менее, недавно она отметилась другим циничным поступком. В день обстрела Киева скандальная исполнительница поразвлекалась с российской пропагандисткой, которая яро поддерживает войну в Украине.

Читайте также: