Певицу Лолиту "похоронили" в Германии: близкие артистки ее оплакивают

Певица-путинистка Лолита Милявская, родом из Закарпатья, сообщила, что ее "похоронили".

Артистка, поддерживающая убийства украинцев, у себя на странице в Instagram рассказала, что стала жертвой мошенников. С номера Лолиты звонят друзьям певицы и даже посылают голосовые сообщения, которые она раньше кому-то записывала, и просят перевести деньги.

Также, по словам Лолиты, в Сети появилась информация, что ее похоронили. И появилась эта новость в Германии:

"Благодарю вас, я теперь знаю, кто за мной будет плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но, появилось оно почему-то странным образом только в Германии и все, у кого там родственники, меня оплакали", – сказала путинистка.

Лолита Милявская / Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево, поддержала кровавую политику путина и убийства мирных людей в нашей стране. В недавнем интервью Лолита рассказывала, что на ее маму в центре Киева напал "бендеровец", и что якобы в школьные годы ее в Украине травили, потому что у нее папа – еврей.

Отметим, что 7 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении российских артистов. Санкции предусматривают блокирование всех активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрещение прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет на участие в приватизации, лишение всех государственных наград Украины и многое другое. Под эти санкции попала и певица Лолита.

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