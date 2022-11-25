Певицу Светлану Лободу внесут в список персон нон грата в Литве

Певица Светлана Лобода будет добавлена в список нежелательных лиц в Литве из-за ее гастролей в оккупированном Крыму.

Эту информацию подтвердила представитель министра иностранных дел Паулина Левицките, пишет балтийское информационное агентство BNS. Персоной нон грата Лободу хотят сделать на фоне анонсированного ею тура по крупным городам Литвы в ноябре и декабре.

"После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнителя в список персон нон грата", – сообщили в МИД Литвы.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

По словам министра культуры Симонаса Кайриса, эта исполнительница является гражданкой Украины и сейчас проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей с российским паспортом, ей не запрещен въезд в страну автоматически.

"Организаторы частных мероприятий должны знать, что они рискуют, что такое лицо, которое несет определенные риски, можно в любой момент добавить в список — это уже есть в судебной практике. И тогда они тоже рискуют своими инвестициями", — отметил Кайрис.

Как известно, Светлана Лобода вела активную концертную деятельность в России после оккупации Россией Крыма, а в 2015 году выступила на мероприятии 9 мая, посвященном победе Советского Союза во Второй мировой войне.

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