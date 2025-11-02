Певица Елка избавилась из своего хита от упоминания о Борисполе и опозорилась циничным выступлением в Москве

Певица Елка / © instagram.com/elkasinger

Скандальная певица родом из Ужгорода Елизавета Иванцив, выступающая под псевдонимом Елка, убрала из своего хита упоминание о Борисполе и опозорилась циничным выступлением в Москве.

С начала полномасштабной войны исполнительница придерживалась молчанием. А это же, похоже, с помощью творчества певица показала свое окончательное отношение к Украине. В песне Елки "Прованс" было упоминание о Борисполе - "Ведь завтра в 7:22 я буду в Борисполе". Впрочем, исполнительница, которая, кстати, живет в России, избавилась от этих слов. Теперь эти строки звучат так: "Ведь завтра в 7:22 я буду лететь к тебе".

Более того, Елка уже и исполнила видоизмененный текст. Певица цинично выступила в Москве, где поразвлекала россиян хитом. Очевидно, таким образом Елка хотела потешить уши жителей страны-агрессора.

Отметим, Елка еще до начала полномасштабной войны жила и работала в России. О российском вторжении исполнительница решила отмалчиваться. Впрочем, она демонстрировала свою позицию, ведь не стала покидать РФ, а вместо этого продолжила давать концерты и зарабатывать кровавые рубли. А это же Елка окончательно показала, что Украина ее не интересует, как и безразлично на преступления, которые совершают россияне на украинских землях.

