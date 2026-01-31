Певица Елка окончательно предала Украину и получила гражданство России

Елка / © instagram.com/elkasinger

Скандальная певица родом из Ужгорода Елизавета Иванцив, выступающая под псевдонимом Елка, окончательно предала Украину.

Артистка отказалась от украинского гражданства в пользу российского. По крайней мере, именно так утверждают пропагандисты РФ. Отмечается, что у скандальной артисты возникли проблемы с бизнесом в России. Дело в том, что срок действия украинского паспорта Елизаветы Иванцив истек. Документ исполнительница не смогла обновить. Поэтому, из-за недействительного паспорта скандальной певице пришлось закрыть фирму в РФ.

Однако Елка пытается не потерять бизнес. Поэтому, она якобы отказалась от украинского гражданства и уже получила российское. От комментариев представители Елки отказались.

Кстати, на днях стало известно, что скандальная певица тайная вышла замуж. Хотя мужа она скрывала, но в Сети его личность быстро выяснили. Им оказался певец родом из Одессы Рожден Ануси, который тоже, несмотря на полномасштабную войну в Украине, решил оставаться в России и зарабатывать там кровавые рубли. Новый паспорт артистка якобы получила перед тем, как заключить брак.

Отметим, Елка родом из Ужгорода, однако еще до полномасштабной войны в Украине решила строить карьеру в России. Когда РФ вторглась на украинские земли, то исполнительница отмалчивалась. Однако Иванцив демонстрировала свою позицию тем, что осталась в РФ, продолжила зарабатывать там кровавые рубли и подыгрывала россиянам, когда из своего хита "Прованс" избавлялась от упоминаний об аэропорте Борисполь.