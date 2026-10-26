Певица FIЇNKA ошеломила своими доходами и сколько денег ей принес хит "Афини"

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

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Украинская певица FIINKA, настоящее имя которой Ирина Выхованец, ошеломила своими заработками.

В последние годы популярность артистки очень сильно выросла, а вместе с этим и увеличился ее заработок. В интервью Славе Демину исполнительница призналась, что сейчас ее гонорары составляют минимум 10 тысяч долларов. Однако и расходы у знаменитости немалые. В частности, она платит зарплату команде, может потратиться на клип или организацию концерта. Вместе с тем FIЇNKA строит свой дом в Ивано-Франковске.

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«Гонорар минимум 10 тысяч долларов. У меня большая команда. Как говорила баба, деньги складываю в чулок. Сейчас непонятно, куда их инвестировать. Я могу себе более дорогие клипы позволить, могу лучшие концерты делать, больше могу потратить на создание музыки. Мы хотим в доме жить, я строю дом во Франковске», — поделилась артистка.

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FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Также FIЇNKA высказалась и о заработках именно из песен. В июле 2025 года певица выпустила песню «Афини», которая стала хитом. За все это время композиция принесла исполнительнице 100 тысяч долларов. Правда, FIЇNKA уточнила, что это суммарный доход со всех стриминговых платформ.

«У меня кварталами приходит. Сразу не было таких оборотов. У меня частично частицами приходит. Я думаю, что суммарно где-то 100 тысяч долларов выйдет. Но это не только YouTube, это Spotifi, Apple, там очень много всего», — поделилась артистка.

Напомним, недавно певица Мила Нитич назвала сумму своих заработков. Также артистка призналась, сколько платит за аренду квартиры в Киеве.

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