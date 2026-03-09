Певица из Украины с дочкой произвела фурор на "Голосе" в Италии и развернула сразу четыре кресла

Иллария с дочерью / © скриншот с видео

Певица из Украины Иллария, настоящее имя которой Екатерина Середа, вместе с дочерью произвела фурор на "Голосе страны" в Италии — The Voice of Italy — и развернула сразу четыре судейских кресла.

Исполнительница до полномасштабной войны жила в Киеве. Однако с началом российского вторжения артистка вместе с семьей решила эвакуироваться, поскольку их дом расположен рядом с аэропортом, поэтому во время воздушных тревог там было довольно опасно. Семья Илларии выбрала Италию.

И вот артистка вместе с 10-летней дочерью Соломией решила попробовать свои силы на вокальном проекте The Voice of Italy. Они исполнили композицию итальянского артиста Mr. Rain — Supereroi, что в переводе значит "Супергерои". Что интересно, Иллария и Соломия на сцену вышли в вышитых рубашках и были одеты в наряды сине-желтого цвета. Образ дочери артистки дополнял веночек из подсолнухов. Кроме того, Иллария еще и исполнила партию на украинском, а Соломия заиграла на скрипке.

Судьи The Voice of Italy были тронуты выступлением украинок и все развернули свои кресла. Пользователи в комментариях тоже не сдерживались, а просто засыпали Илларию и Соломию комплиментами.

Невероятная... Она очаровательная, с уникальным лицом и ангельским голосом. Ее мама очень милая, с прекрасным голосом!

Вы — символы мира!

У меня мурашки по коже побежали! Молодцы!

Отметим, Иллария — певица родом из Украины. Ранее она пробовала свои силы во втором сезоне "Голосу країни", где попала в команду музыканта Олега Скрипки. Артистка смогла дойти до полуфинала. Также в 2017 году Иллария участвовала в нацотборе на "Евровидение", где в финале заняла пятое место.