KOLA / © instagram.com/kola__official

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Украинская певица KOLA откровенно рассказала об отношениях с мужем Вячеславом, который живет в Израиле, и объяснила, как им удается поддерживать близость на расстоянии.

Из-за насыщенного рабочего графика артистка не может часто наведываться к возлюбленному. Обычно они видятся в Израиле раз в три месяца, а их встречи длятся примерно 10–15 дней. KOLA признается, что ей очень нравится страна, где живет муж, однако музыкальная карьера в Украине не позволяет проводить там больше времени.

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Отдельной темой в их отношениях стало изучение языков. Супруги договорились, что певица будет овладевать ивритом, а Вячеслав будет совершенствовать украинский. Однако пока обоим не хватает регулярной практики, поэтому свободного общения они пока не достигли.

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Свадьба KOLA и ее мужа / © instagram.com/kola__official

«Мы действительно договаривались об этом. Мне хотелось выучить его язык, а ему лучше знать украинский. Это для нас важно, ведь мы из разных стран, у нас разный опыт, и мне интересно познавать его мир не только через него самого, но и через язык и культуру. Он до сих пор занимается с учителем, но часто пропускает занятия, поэтому украинский у него не идеальный.

Могу ли я сказать, что свободно говорю по-ивриту? Конечно, нет! У меня было всего около 15 занятий. Это язык, требующий времени и постоянной практики. Да что тут говорить… Чтобы ее выучить, мне нужно хотя бы какое-то время пожить в языковой среде, а я приезжаю туда раз в три месяца и максимум на 10–15 дней. Но желание у меня есть», — рассказала артистка в интервью oboz.ua.

KOLA / © instagram.com/kola__official

Несмотря на скромные успехи в изучении иврита, певица уже задумывается о музыкальном эксперименте на этом языке. Более того, она даже имеет кандидатуру артистки, с которой хотела бы записать совместную композицию. Речь идет об израильской исполнительнице Noga Erez. KOLA призналась, что уже писала ей, но пока не получила ответа.

«О песне ивритом, я бы очень хотела ее записать! Это фантастически красивая речь, а какие у них песни… Просто фантастика! Очень красивые гармонии и мелодии. Я бы еще очень хотела записать feat из Noga Erez. Я ей писала, когда у нас было одинаковое количество подписчиков, но пока она меня не заметила», — поделилась певица.

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KOLA / © instagram.com/kola__official

Также KOLA объяснила, почему испытывает особое расположение к Израилю. Ее восхищают местные традиции, отношение людей к своей стране, религиозные обычаи и общность между представителями разных культур. По словам артистки, хотя ее муж родился в Украине, длительная жизнь в Израиле сформировала его мировоззрение и привычки.

«Я очень люблю Израиль. За людей, за свободу, честность и отсутствие коррупции. За веру в свою страну, за большую любовь к ней, за традиции и молитвы. Это фантастическая страна, объединяющая в себе очень много разных людей, разных национальностей, языков, культур, но каким-то чудом им удается быть одним целым.

Мой муж по ментальности настоящий иностранец, хоть и родом из Украины, и все его настройки, паттерны, повадки — израильские. И мне это очень нравится. Здесь у мужчин очень большое уважение к женщинам, семейным ценностям и семье. Поэтому Израиль — классная страна. К сожалению, я провожу здесь только 20 процентов своего времени в год, поэтому не могу сказать, что мы очень тесно познакомились. Но хочу открывать ее для себя и дальше», — добавила KOLA.

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