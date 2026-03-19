Певица KOLA рассказала о браке с мужем-иностранцем на расстоянии и как он влияет на нее

KOLA / © instagram.com/kola__official

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA рассказала об отношениях со старшим от нее на 13 лет мужем Вячеславом.

Пара сообщила о заключении брака в 2023 году. Однако с тех пор своего избранника звезда еще ни разу не показала. Но на этот раз в интервью Harpers Bazaar рассказала, как им удается держать крепкий союз даже на расстоянии. KOLA говорит, что наслаждается каждым моментом рядом с Вячеславом и приезжает к нему в Израиль.

Уже за границей, признается артистка, ей легче сосредотачиваться на себе и чувствовать гармонию. Анастасия честно признается, что в последнее время стала чаще находить возможности наведываться к мужу и проживать счастье вместе.

KOLA с мужем на свадьбе / © instagram.com/kola__official

«Сейчас надо сосредотачиваться на чем-то и отрезать все лишнее для того, чтобы почувствовать момент. Это иногда сложно делать в Киеве. Лучше мне это удается в Тель-Авиве, когда я рядом со своим мужем, потому что он — мой покой и защита, и там я могу расслабиться. Раньше я ездила к нему редко, в основном была в Киеве, но сейчас хочу проводить с мужем больше времени, в том числе и для того, чтобы ловить наши с ним моменты и быть здесь и сейчас», — восхитила KOLA признанием.

К тому же певица призналась, позволяет ли мужу критиковать ее. Исполнительница говорит, что она может посоветоваться или спросить мнение мужа, но он всегда подберет те самые нужные слова поддержки.

«Мой муж никогда не критикует людей, он просто высказывает свое мнение, дипломатично, но очень метко. Считаю, что через него со мной говорит Бог, поэтому я всегда прислушиваюсь к нему. Я нормально воспринимаю конструктивную критику, особенно от близких мне людей», — подчеркнула артситка.

