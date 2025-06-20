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Певица KOLA шокировала, как во время обстрелов Израиля выезжала из страны: "Много террористов"
Артистка также публично поблагодарила мужа, которого тщательно скрывает от публики, за несколько вещей во время поездки.
Украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, ошеломила своими подробностями поездки из Израиля в Украину.
Заранее исполнительница рассказала поклонникам о сложном и длинном маршруте, который ей пришлось пройти из-за сложной ситуации с безопасностью в регионе. KOLA призналась, что во время долгой поездки с пересечением нескольких стран она должна была встретиться с представителями службы безопасности. В таком сопровождении она смогла дальше ехать безопасно домой в Украину.
"Расскажу, как я буду добираться. Мы из Тель-Авива поедем в Эйлат — там я буду пересекать границу. Меня встретит специальная служба безопасности, которая будет проходить эту границу. Далее они меня будут сопровождать в Шарм-эш-Шейх. Почему мы нашли эту службу, потому что сейчас там очень опасно: много террористов. И можно проходить это все только днем, потому что ночью опасно. Из Шарм-эш-Шейха я полечу в Каир, а дальше — в Европу. Оттуда я полечу в Варшаву, а потом на нашу украинскую границу, где меня заберут", — призналась певица.
Преодолев большую половину маршрута KOLA поделилась новыми подробностями и заявила, что выезжала из Израиля во время воздушной тревоги. Но, к счастью, несмотря на страх, который преследовал певицу в начале путешествия, она призналась, что благодаря заботе мужа чувствовала себя защищенной. Более того, на несколько часов избранник звезды организовал ей отдых в живописном отеле в Египте, откуда она потом продолжила лететь на Родину.
"Я выехала утром на границу, когда началась тревога. Я очень напугана, потому что говорили, что этот путь сейчас очень опасен. Границу я прошла очень быстро. Нас встретили двое прекрасных людей и я перестала бояться. Спасибо за это моему мужу, потому что я не знала, куда именно я ехала (в Шарм-эш-Шейх - прим. ред.) и где именно он снял мне номер. Я так боялась, но мой путь из Израиля не был страшным днем. Спасибо любимый, что организовал безопасность", - обратилась к мужу звезда.
Напомним, певица KOLA делилась, с какой целью приехала в Израиль и как застала там первые обстрелы.