Певица KOLA шокировала, как во время обстрелов Израиля выезжала из страны: "Много террористов"

КОЛА / © instagram.com/kola__official

Реклама

Украинская певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, ошеломила своими подробностями поездки из Израиля в Украину.

Заранее исполнительница рассказала поклонникам о сложном и длинном маршруте, который ей пришлось пройти из-за сложной ситуации с безопасностью в регионе. KOLA призналась, что во время долгой поездки с пересечением нескольких стран она должна была встретиться с представителями службы безопасности. В таком сопровождении она смогла дальше ехать безопасно домой в Украину.

"Расскажу, как я буду добираться. Мы из Тель-Авива поедем в Эйлат — там я буду пересекать границу. Меня встретит специальная служба безопасности, которая будет проходить эту границу. Далее они меня будут сопровождать в Шарм-эш-Шейх. Почему мы нашли эту службу, потому что сейчас там очень опасно: много террористов. И можно проходить это все только днем, потому что ночью опасно. Из Шарм-эш-Шейха я полечу в Каир, а дальше — в Европу. Оттуда я полечу в Варшаву, а потом на нашу украинскую границу, где меня заберут", — призналась певица.

Реклама

КОЛА / © instagram.com/kola__official

Преодолев большую половину маршрута KOLA поделилась новыми подробностями и заявила, что выезжала из Израиля во время воздушной тревоги. Но, к счастью, несмотря на страх, который преследовал певицу в начале путешествия, она призналась, что благодаря заботе мужа чувствовала себя защищенной. Более того, на несколько часов избранник звезды организовал ей отдых в живописном отеле в Египте, откуда она потом продолжила лететь на Родину.

"Я выехала утром на границу, когда началась тревога. Я очень напугана, потому что говорили, что этот путь сейчас очень опасен. Границу я прошла очень быстро. Нас встретили двое прекрасных людей и я перестала бояться. Спасибо за это моему мужу, потому что я не знала, куда именно я ехала (в Шарм-эш-Шейх - прим. ред.) и где именно он снял мне номер. Я так боялась, но мой путь из Израиля не был страшным днем. Спасибо любимый, что организовал безопасность", - обратилась к мужу звезда.

KOLA в Египте показала сюрприз от мужа / © instagram.com/kola__official

Напомним, певица KOLA делилась, с какой целью приехала в Израиль и как застала там первые обстрелы.