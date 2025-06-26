- Дата публикации
Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге и своего старшего на 13 лет мужа-иностранца
KOLA показала, как выходила замуж. Также артистка поздравила избранника с годовщиной их брака.
Известная украинская певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA, впервые показала фото со своей свадьбы в Праге.
Исполнительница не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни. Однако по случаю важной даты артистка сделала исключение. Дело в том, что 26 июня в семье певицы особая дата. Прошло ровно два года, как KOLA вышла замуж за мужа-иностранца Вячеслава, который старше ее на 13 лет.
Поэтому, по случаю особой даты артистка впервые показала свадебные фото, на некоторых из которых засветилась с возлюбленным. Исполнительница надевала белое сдержанное платье с длинным шлейфом и, конечно же, фату. Жених был в черном костюме
"Поздравляю с нашей годовщиной! Это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный", - обратилась к возлюбленному артистка.
Также певица отметила, что ей очень жаль, что она не может разделить особый день с близкими. Впрочем, исполнительница верит, что полномасштабная война в Украине закончится, и они соберутся всей семьей за одним столом.
"Мне очень жаль, что этот редкий момент счастья в моей жизни все мои друзья не смогли разделить со мной из-за того, что в моей стране война. После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец-то смогут приехать твои родители, дети, друзья, и я буду показывать им Украину!" - отметила певица.
