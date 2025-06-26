Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге и своего старшего на 13 лет мужа-иностранца

KOLA / © instagram.com/kola__official

Реклама

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, известная под псевдонимом KOLA, впервые показала фото со своей свадьбы в Праге.

Исполнительница не из тех, кто активно делится подробностями личной жизни. Однако по случаю важной даты артистка сделала исключение. Дело в том, что 26 июня в семье певицы особая дата. Прошло ровно два года, как KOLA вышла замуж за мужа-иностранца Вячеслава, который старше ее на 13 лет.

KOLA с мужем / © instagram.com/kola__official

Поэтому, по случаю особой даты артистка впервые показала свадебные фото, на некоторых из которых засветилась с возлюбленным. Исполнительница надевала белое сдержанное платье с длинным шлейфом и, конечно же, фату. Жених был в черном костюме

Реклама

"Поздравляю с нашей годовщиной! Это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный", - обратилась к возлюбленному артистка.

KOLA с мужем / © instagram.com/kola__official

Также певица отметила, что ей очень жаль, что она не может разделить особый день с близкими. Впрочем, исполнительница верит, что полномасштабная война в Украине закончится, и они соберутся всей семьей за одним столом.

"Мне очень жаль, что этот редкий момент счастья в моей жизни все мои друзья не смогли разделить со мной из-за того, что в моей стране война. После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец-то смогут приехать твои родители, дети, друзья, и я буду показывать им Украину!" - отметила певица.

Свадьба KOLA / © instagram.com/kola__official

Напомним, недавно голливудская актриса Николь Кидман праздновала годовщину брака с мужем. По случаю особой даты знаменитость поделилась их романтическим фото.