Певица Lama пожаловалась на угрозы перед концертом: "Это не дает никому права давить на людей"

Певица Lama

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Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, пожаловалась на угрозы, которые получила прямо перед концертом.

Неприятный инцидент произошел накануне выступления артистки в Харькове в рамках всеукраинского тура «LAMA.20». Певица и ее команда получили сообщения, содержание которых восприняли как угрожающее. Они поступили после отказа от платного рекламного предложения.

Неизвестный мужчина предложил команде за 1000 гривен разместить анонс концерта в местных Facebook-сообществах. Менеджер поблагодарил и объяснил, что дополнительного продвижения за день до выступления не планируют. После отказа тон общения мужчины изменился.

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Через несколько часов на официальной Facebook-странице LAMA начали появляться агрессивные комментарии, а в Messenger поступило сообщение: «Похоже, ваш пиар-менеджер умножил на ноль вашу группу, концерт в Харькове приобретает интересные нотки — в Харькове умеют умножать на ноль!».

Певица LAMA / © instagram.com/lamaukraine

LAMA уже прокомментировала этот неприятный инцидент. Артистку возмутила подобная реакция на вежливый отказ от рекламного предложения. Исполнитель считает такие сообщения недопустимыми. Певица подчеркнула, что зафиксировала все эти заявления неизвестного мужчины и будет принимать соответствующие меры. А что касается концерта в Харькове, то он состоялся, но по соображениям безопасности охрану усилили.

«Меня поражает и возмущает, что обычный вежливый отказ от платного предложения может вызвать такую реакцию. Я ценю каждого, кто слушает и любит мою музыку, но это не дает никому права давить на людей, которые со мной работают, или посылать сообщения с подобными намеками накануне конкретного концерта. Мы все зафиксировали и не могли проигнорировать такие формулировки, особенно, когда речь идет о безопасности людей в прифронтовом городе Украины», — прокомментировала артистка.

Напомним, недавно на концерте певицы Натальи Могилевской произошел неприятный инцидент. Артистке внезапно стало плохо.

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