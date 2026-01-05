Певица Lama рассекретила, как по-особенному отпразднует 20-летие на сцене

Певица Lama

Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, рассекретила, как отпразднует 20-летие на сцене.

В карьерной жизни исполнительницы в этом году особенная дата. Группе Lama, солисткой которой является Наталья, исполняется 20 лет. Конечно же, это событие артистка по-особенному отпразднует. Исполнительница готовит для поклонников сюрприз.

Lama устраивает серию больших концертов в Киеве и Львове в сопровождении оркестра. Впервые за всю историю проекта Lama зрители услышат песни певицы в масштабном оркестровом звучании.

Певица Lama

Большие сольные концерты "20" - это новый творческий этап в жизни артистки. Зрителей ждет более 20 музыкантов на сцене, специально разработанная уникальная визуальная сценография, эксклюзивные дизайнерские образы, а также неожиданный новый дуэт, который будет впервые представлен именно в рамках этих концертов.

"Большинство моих песен, а это почти 80%, изначально рождались с оркестровым мышлением. В трех моих пластинках и многих синглах звучат оркестры, иногда даже несколько одновременно. Я давно знала, что когда-то должна выйти на сцену именно в таком формате, и поняла, что 20-летие - это именно тот момент, когда иначе уже невозможно. Еще один важный инсайд, это будет полностью девичий оркестр. Вместе с ними на сцене будет мой бэнд, в расширенном составе, с дополнительным клавишником и еще одним гитаристом", - комментирует артистка.

