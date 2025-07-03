Певица Lama в мини посветила стройными ножками и показала, какой ее видит возлюбленный

Певица Lama / © instagram.com/lamaukraine

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Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, в мини посветила изрядно стройными ножками.

Исполнительница сейчас наслаждается отпуском в Одессе. Компанию артистке составил возлюбленный Роман. Конечно же, отпуск в таком городе не обходится без прогулки по морскому побережью. Там муж устроил Lama импровизированный фотосет. Певица попозировала на фоне Черного моря и продемонстрировала изрядно стройные ножки. Исполнительница опубликовала кадры в своем Instagram и показала, какой в объективе ее видит Роман.

Певица Lama / © instagram.com/lamaukraine

Фотографии артистка дополнила своими размышлениями. Lama призналась, что сначала не планировала публиковать эти снимки. Однако исполнительница решила это все же сделать, чтобы поделиться своим состоянием. Артистка признается, что сейчас чувствует себя очень счастливым человеком, который наслаждается моментом.

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Певица Lama / © instagram.com/lamaukraine

"Я не планировала этих кадров заранее, но они будто бы вышли изнутри. Знаете, я поняла важную вещь - красота не в гладких шлифованных линиях или деталях, а в энергии. В том, как ты смотришь на этот мир, как дышишь свободой и позволяешь себе быть "живой", - поделилась артистка.

Певица Lama / © instagram.com/lamaukraine

Напомним, сейчас шоумен Владимир Остапчук вместе с женой и сыном наслаждается отдыхом у моря, правда, за границей. На период отпуска ведущий арендовал роскошную виллу и показал, как она выглядит.