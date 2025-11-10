Певица Lama впервые откровенно рассказала об абьюзивных отношениях и возникших проблемах со здоровьем

Lama

Украинская певица Lama откровенно призналась, что после развода с Виталием Телезиным имела еще одни серьезные отношения — и они оказались для нее настоящим испытанием.

Артистка прожила с возлюбленным четыре года, но этот период стал одним из самых темных в ее жизни. По словам Lama, ее партнер оказался абьюзером и нарциссом, который постепенно начал проявлять агрессию, ревность и контроль.

«Это были больные, неправильные отношения. Я тогда пережила сильный невроз, умер папа, и меня просто накрыло. Я поняла, какой должен быть мужчина, а какой — нет. Он мог всю ночь что-то доказывать, устраивал ссоры перед концертами. Я не выдерживала — бросала телефон в стену. Потом у меня начались проблемы со здоровьем — тахикардия, панические состояния. У мены просто не было сил петь», — поделилась певица в разговоре с Алиной Доротюк.

Lama / © скриншот с видео

Кульминацией стали физические приступы — мужчина мог душить ее даже при людях. Именно после этого певица решила поставить точку. После разрыва артистка долго приходила в себя — психологическая травма преследовала ее годами. Lama рассказала, что даже спустя некоторое время после начала новых отношений испытывала тревожность и страх сцены.

«Это уже было в самом конце. Когда человек позволяет себе такое — это уже не изменится. И тогда я просто ушла. Лишь несколько лет назад отпустило. Да и сейчас есть моменты, когда где-то внутри сидит эта травма», — призналась знаменитость.

Несмотря на пережитое, исполнительница благодарна тому опыту, потому что именно он научил ее главному — никто не имеет права ломать тебя под себя. Lama отметила, что самоуважение — очень важный аспект во взаимоотношениях.

«Единственный человек, которого ты можешь изменить ради отношений — это ты сама. Другого человека не переделаешь», — подытожила артистка.

