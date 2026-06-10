Певица Монастырская рассекретила трогательную встречу с Сарой Джессикой Паркер: "Проникалась нашими реалиями"

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

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Известная украинская оперная певица Людмила Монастырская рассекретила трогательную встречу с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер.

Артистка выступала в Метрополитен-опере, что в США. В частности, Людмила Монастырская исполняла главную партию в опере «Турандот». Как оказалось, после мероприятия гримерку знаменитости посетила звезда Голливуда Сара Джессика Паркер, о чем говорится в проекте «ЖВЛ представляет».

Актриса побывала на опере. Артистка оказалась в одной ложе с постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Мельником и его женой Светланой, которая и предложила Паркер встретиться с украинцами. Знаменитость приняла приглашение.

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Сара Джессика Паркер встретилась с Людмилой Монастырской / © скриншот с видео

Людмила Монастырская не скрывает, что была приятно удивлена. Сара Джессика Паркер поздравила с успешным выступлением. Вместе с тем певица говорит, что звезда Голливуда искренне волновалась проблемами Украины и ужасными реалиями, в которых приходится жить украинцам.

«Не ожидала вообще никого, кроме своих коллег и господина посла с женой. Когда вижу, госпожа Джессика там. Поэтому это было лично для меня неожиданно. Она очень поздравляла с успешным выступлением, триумфом, потому что были овации, публика очень хорошо восприняла. Очень прониклась нашими проблемами, ужасными украинскими реалиями, очень поддерживала», — вспоминает артистка.

Напомним, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй сделала особенный жест на публике в знак поддержки Украины. Тем самым артистка приятно удивила украинцев.

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