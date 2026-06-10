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Певица Монастырская рассекретила трогательную встречу с Сарой Джессикой Паркер: "Проникалась нашими реалиями"
Звезда Голливуда посетила оперу, где главную партию исполняла украинская певица.
Известная украинская оперная певица Людмила Монастырская рассекретила трогательную встречу с американской актрисой Сарой Джессикой Паркер.
Артистка выступала в Метрополитен-опере, что в США. В частности, Людмила Монастырская исполняла главную партию в опере «Турандот». Как оказалось, после мероприятия гримерку знаменитости посетила звезда Голливуда Сара Джессика Паркер, о чем говорится в проекте «ЖВЛ представляет».
Актриса побывала на опере. Артистка оказалась в одной ложе с постоянным представителем Украины при ООН Сергеем Мельником и его женой Светланой, которая и предложила Паркер встретиться с украинцами. Знаменитость приняла приглашение.
Людмила Монастырская не скрывает, что была приятно удивлена. Сара Джессика Паркер поздравила с успешным выступлением. Вместе с тем певица говорит, что звезда Голливуда искренне волновалась проблемами Украины и ужасными реалиями, в которых приходится жить украинцам.
«Не ожидала вообще никого, кроме своих коллег и господина посла с женой. Когда вижу, госпожа Джессика там. Поэтому это было лично для меня неожиданно. Она очень поздравляла с успешным выступлением, триумфом, потому что были овации, публика очень хорошо восприняла. Очень прониклась нашими проблемами, ужасными украинскими реалиями, очень поддерживала», — вспоминает артистка.
Напомним, недавно голливудская актриса Энн Хэтэуэй сделала особенный жест на публике в знак поддержки Украины. Тем самым артистка приятно удивила украинцев.