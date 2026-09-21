Певица-предательница Лолита убежала со сцены во время атаки дронов: Гордон и Эктор поставили ее на место

Лолита Милявская

Реклама

Одиозная певица Лолита Милявская, годами строящая карьеру в стране-агрессорке, столкнулась с жестокой реальностью прямо во время концерта в Сочи.

На днях ее выступление несколько раз прерывали из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотников. В результате артистка не выдержала, эмоционально выругалась и несколько раз покидала сцену.

Реклама

Судя по распространившемуся в Threads видео после очередного сообщения об опасности Лолита уже была далеко не такой смелой. Певица в истерике и с матюками поспешила за кулисы и в панике призвала зрителей покинуть помещение. Концерт за проданные прерывали трижды.

Реклама

Дата публикации 11:58, 21.09.26 Количество просмотров 19 Лолита устроила истерику прямо во время концерта в Сочи из-за угрозы атаки дронов

Особенно иронично ситуация выглядит в контексте того, что Лолита много лет продолжает работать и выступать в России, в то время как ее страна ведет полномасштабную войну против Украины. Но вместо разоблачения факта вторжения и поддержки родной Украины изменница только смогла на несколько мат.

В Сети такое поведение артистки уже стало поводом к мемам. Более того, даже украинские звезды не удержались от юмора.

«Лолит, ты уточняй, кто именно за*б*л. Потому что ФСБ посадит на бутылку. Переживаю за тебя» — Эктор Хименес-Браво

Самое интересное, что они сами всегда могут это прекратить. Стоит только одному бункерному существу перестать стрелять

Она забыла 2022 год? Как просила помочь увезти ее маму и дочь. Теперь и ты, гадость, переживай и чувствуй то, что чувствует вся Украина

Надеюсь, так будет со всеми их концертами по всей России, а впоследствии власти так и вообще запретят их проводить по причинам безопасности.

Реакция на поведение Лолиты Милявской

Реакция на поведение Лолиты Милявской

Реакция на поведение Лолиты Милявской

При этом у Лолиты уже давно непростые отношения с Украиной. В 2017 году ей запретили въезд в страну после незаконного посещения оккупированного Крыма из-за закрытых пунктов пропуска.

А уже в 2023 году Лолита очутилась под украинскими санкциями. Ее внесли в санкционный список вместе с рядом российских артистов и публичных деятелей.

Реклама

Интересно, что, несмотря на запрет на въезд в Украину, в 2024 году Милявская заявляла, что хочет, чтобы ее прах развеяли именно в Киеве на Подоле, где она жила в детстве.

Новости партнеров