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- Гламур
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Певица-предательница Лолита убежала со сцены во время атаки дронов: Гордон и Эктор поставили ее на место
Звезда трижды бегала в панике перед публикой.
Одиозная певица Лолита Милявская, годами строящая карьеру в стране-агрессорке, столкнулась с жестокой реальностью прямо во время концерта в Сочи.
На днях ее выступление несколько раз прерывали из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотников. В результате артистка не выдержала, эмоционально выругалась и несколько раз покидала сцену.
Судя по распространившемуся в Threads видео после очередного сообщения об опасности Лолита уже была далеко не такой смелой. Певица в истерике и с матюками поспешила за кулисы и в панике призвала зрителей покинуть помещение. Концерт за проданные прерывали трижды.
Особенно иронично ситуация выглядит в контексте того, что Лолита много лет продолжает работать и выступать в России, в то время как ее страна ведет полномасштабную войну против Украины. Но вместо разоблачения факта вторжения и поддержки родной Украины изменница только смогла на несколько мат.
В Сети такое поведение артистки уже стало поводом к мемам. Более того, даже украинские звезды не удержались от юмора.
«Лолит, ты уточняй, кто именно за*б*л. Потому что ФСБ посадит на бутылку. Переживаю за тебя» — Эктор Хименес-Браво
Самое интересное, что они сами всегда могут это прекратить. Стоит только одному бункерному существу перестать стрелять
Она забыла 2022 год? Как просила помочь увезти ее маму и дочь. Теперь и ты, гадость, переживай и чувствуй то, что чувствует вся Украина
Надеюсь, так будет со всеми их концертами по всей России, а впоследствии власти так и вообще запретят их проводить по причинам безопасности.
При этом у Лолиты уже давно непростые отношения с Украиной. В 2017 году ей запретили въезд в страну после незаконного посещения оккупированного Крыма из-за закрытых пунктов пропуска.
А уже в 2023 году Лолита очутилась под украинскими санкциями. Ее внесли в санкционный список вместе с рядом российских артистов и публичных деятелей.
Интересно, что, несмотря на запрет на въезд в Украину, в 2024 году Милявская заявляла, что хочет, чтобы ее прах развеяли именно в Киеве на Подоле, где она жила в детстве.