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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Певица-предательница Лолита убежала со сцены во время атаки дронов: Гордон и Эктор поставили ее на место

Звезда трижды бегала в панике перед публикой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лолита Милявская

Лолита Милявская

Одиозная певица Лолита Милявская, годами строящая карьеру в стране-агрессорке, столкнулась с жестокой реальностью прямо во время концерта в Сочи.

На днях ее выступление несколько раз прерывали из-за объявленной в городе угрозы атаки беспилотников. В результате артистка не выдержала, эмоционально выругалась и несколько раз покидала сцену.

Судя по распространившемуся в Threads видео после очередного сообщения об опасности Лолита уже была далеко не такой смелой. Певица в истерике и с матюками поспешила за кулисы и в панике призвала зрителей покинуть помещение. Концерт за проданные прерывали трижды.

Особенно иронично ситуация выглядит в контексте того, что Лолита много лет продолжает работать и выступать в России, в то время как ее страна ведет полномасштабную войну против Украины. Но вместо разоблачения факта вторжения и поддержки родной Украины изменница только смогла на несколько мат.

В Сети такое поведение артистки уже стало поводом к мемам. Более того, даже украинские звезды не удержались от юмора.

  • «Лолит, ты уточняй, кто именно за*б*л. Потому что ФСБ посадит на бутылку. Переживаю за тебя» — Эктор Хименес-Браво

  • Самое интересное, что они сами всегда могут это прекратить. Стоит только одному бункерному существу перестать стрелять

  • Она забыла 2022 год? Как просила помочь увезти ее маму и дочь. Теперь и ты, гадость, переживай и чувствуй то, что чувствует вся Украина

  • Надеюсь, так будет со всеми их концертами по всей России, а впоследствии власти так и вообще запретят их проводить по причинам безопасности.

Реакция на поведение Лолиты Милявской

Реакция на поведение Лолиты Милявской

Реакция на поведение Лолиты Милявской

Реакция на поведение Лолиты Милявской

Реакция на поведение Лолиты Милявской

Реакция на поведение Лолиты Милявской

При этом у Лолиты уже давно непростые отношения с Украиной. В 2017 году ей запретили въезд в страну после незаконного посещения оккупированного Крыма из-за закрытых пунктов пропуска.

А уже в 2023 году Лолита очутилась под украинскими санкциями. Ее внесли в санкционный список вместе с рядом российских артистов и публичных деятелей.

Интересно, что, несмотря на запрет на въезд в Украину, в 2024 году Милявская заявляла, что хочет, чтобы ее прах развеяли именно в Киеве на Подоле, где она жила в детстве.

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