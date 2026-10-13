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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Певица-предательница Maruv развелась с мужем, с которым во время войны сбежала из Украины

Супруги развелись после 14 лет брака.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Скандальная Maruv

Скандальная Maruv / © instagram.com/maruvofficial

Певица-молчунья Maruv, настоящее имя которой Анна Корсун, объявила о разводе с мужем.

О разрыве скандальная исполнительница сообщила в Instagram. Maruv опубликовала пост, в котором отметила, что больше не вместе с мужем Александром Корсуном. Пара разорвала отношения после 14 лет брака. Причину разрыва скандальная Maruv называть не стала, а также отказалась комментировать развод.

«Мы с моим мужем завершили отношения, которые длились 14 лет. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет по своей дороге. Подробности нашего развода выносить в публичное пространство я не стану», — объявила скандальная Maruv.

Maruv с бывшим мужем / © instagram.com/maruvofficial

Maruv с бывшим мужем / © instagram.com/maruvofficial

Позиция скандальной Maruv по поводу войны в Украине

Когда началась полномасштабная война в Украине, Maruv выбрала молчание. При этом выяснилось, что скандальная исполнительница в тот момент находилась в Киеве. По крайней мере, в июне 2022 годе ее видели вместе с мужем в одном из частных роддомов столицы. Кстати, во время беременности исполнительница вела себя так, будто войны нет, и раздавала российским медиа интервью, где рассказывала о своем состоянии.

После рождения первенца Анна и Александр уехали из Украины. Они поселились за границей, в том числе жили в ОАЭ. При этом комментировать войну в Украине Maruv отказывается. Однако она не сторонилась сотрудничать с россиянами, продолжила работу с российским лейблом и выпускала песни на музыкальных платформах РФ.

Напомним, недавно блогерша Анетта Барсовна ответила на упреки о разводе. «Королева Троещины» раскрыла правду о своей личной жизни.

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