Певица Слава

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Российская певица Слава, которая поддерживает войну в Украине и является ярой поклонницей путина, опозорилась пьяной выходкой в Китае.

Скандальная исполнительница отдыхала на острове Хайнань. У путинистки не проходит отпуск без алкоголя. И дошло до того, что из-за выходки Славы пришлось вмешаться полиции.

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Скандальная певица подшофе решила поразвлечь в чайхане россиян, а заодно и показать китайцам, что такое настоящая российская культура. Путинистка устроила импровизированный концерт, при этом громко горланила песни. Однако местные не оценили такой «концерт». Они вызвали полицию, потому что шум им мешал. Правоохранители прибыли в чайхану и разогнали всех присутствующих. Тем временем у путинистки ее «минутка славы» закончилась.

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Певица Слава

Какая позиция у Славы относительно войны в Украине

Российская певица Слава до начала полномасштабной войны в Украине не делала публичных заявлений. Правда, она поддерживала оккупацию Крыма, незаконно ездила на территорию полуострова и давала концерты. За это ей запретили въезд в Украину.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Слава показала свою настоящую позицию. Она поддержала российскую агрессию и делала резкие высказывания по поводу Украины и украинцев. Правда, Z-патриотизм скандальной певицы пошатнулся, когда ВСУ начали обстреливать РФ дронами. Исполнительница начала умолять о мире и прекращении боевых действий.

Напомним, недавно голливудский актер Том Круз возмутил поступком. Знаменитость спел хвалебные оды РФ и похвастался, что умеет говорить на русском.

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