ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Певица ROXOLANA показала свою маму и удивила сходством

Мама артистки рассекретила стильные приемы для ухоженного вида.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
ROXOLANA

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Украинская певица ROXOLANA поделилась новым видео с мамой Лесей, где они вместе раскрыли несколько бьюти секретов.

Подписчики сразу обратили внимание, что мать и дочь очень похожи. В ролике мама исполнительницы показала, как пользуется одним карандашом для бровей, глаз и губ. Также она применяет румяна не только на щеки, но и на веки, лоб и даже губы. Певица призналась, что часть этих приемов переняла у мамы.

В конце видео женщина распустила волосы и поделилась, что моет их только раз в неделю и тогда же делает укладку. Именно этот момент вызвал наибольшее восхищение среди комментаторов.

ROXOLANA с мамой / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA с мамой / © instagram.com/roxolanas

Юзеры оставили немало комплиментов и теплых слов. В комментариях поклонники отметили, что хотели бы видеть маму певицы в видео чаще.

  • О Боже мой, я просто ахнула, как мама еще волосы распустила! Такая нежная энергия от вас обоих, супер!

  • Вы обе красавицы, маму теперь показывайте чаще

  • У вашей мамы замечательный цвет волос, выглядит очень стильно!

Напомним, недавно на большом концерте MONATIK во Дворце спорта ROXOLANA показала беременный животик. Во время выступления певец рассекретил пол будущего ребенка артистки.

Дата публикации
Количество просмотров
167
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie