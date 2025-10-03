Певица ROXOLANA показала свою маму и удивила сходством

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Украинская певица ROXOLANA поделилась новым видео с мамой Лесей, где они вместе раскрыли несколько бьюти секретов.

Подписчики сразу обратили внимание, что мать и дочь очень похожи. В ролике мама исполнительницы показала, как пользуется одним карандашом для бровей, глаз и губ. Также она применяет румяна не только на щеки, но и на веки, лоб и даже губы. Певица призналась, что часть этих приемов переняла у мамы.

В конце видео женщина распустила волосы и поделилась, что моет их только раз в неделю и тогда же делает укладку. Именно этот момент вызвал наибольшее восхищение среди комментаторов.

ROXOLANA с мамой / © instagram.com/roxolanas

Юзеры оставили немало комплиментов и теплых слов. В комментариях поклонники отметили, что хотели бы видеть маму певицы в видео чаще.

О Боже мой, я просто ахнула, как мама еще волосы распустила! Такая нежная энергия от вас обоих, супер!

Вы обе красавицы, маму теперь показывайте чаще

У вашей мамы замечательный цвет волос, выглядит очень стильно!

Напомним, недавно на большом концерте MONATIK во Дворце спорта ROXOLANA показала беременный животик. Во время выступления певец рассекретил пол будущего ребенка артистки.