Певица СолоХа проговорилась о будущем поле ребенка и рассказала о трудностях третьей беременности

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, рассекретила пол третьего ребенка и с какими трудностями столкнулась во время его вынашивания.

По словам исполнительницы, сейчас она находится на пятом месяце беременности. И, сравнивая эти роды с двумя предыдущими, заявила, что они самые сложные. В частности, потому, что ее мучил токсикоз. Кроме того, СолоХа призналась, что будет рожать с помощью кесарева сечения из-за физиологических особенностей, что едва не унесло ее жизнь во время первых родов.

"Сейчас пятый месяц. Есть токсикоз. Дай Бог будут более легкие роды. Потому что со второй дочерью были самые легкие роды. Сейчас снова буду идти на кесарево, потому что в первый раз я шла на обычные роды, а потом я не могла разродиться из-за узкого таза, потому что я занимаюсь спортом. Тогда я чуть не умерла! Поэтому меня быстро в реанимацию прооперировали", - рассказала СолоХа в интервью проекту "Хочу бути мамою".

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СолоХа / © instagram.com/soloha_official

В то же время артистка проговорилася о поле третьего малыша. В частности, во время призыва женщин к рождению детей, СолоХа сказала, чтобы брали с нее пример, ведь она будет "рожать вторую дочь во время войны". Но через несколько секунд добавила "или мальчика", чтобы и дальше держать интригу. Но, вероятно, все секреты раскрыты.

"Не бойтесь рожать во время войны. Я уже вторую дочь рожу во время войны... Или мальчика. Многие спрашивают, зачем рожать во время войны. Мол, вы рискуете и своей жизнью, и ребенка. А я спрашиваю: "А кто будет пополнять генофонд украинской нации?" Не пренебрегайте воздушными тревогами, прячьтесь, молитесь – и все будет хорошо. Хотите рожать – рожайте", - подчеркнула звезда.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару призналась, почему не готова к материнству во время войны.