Певица СолоХа в третий раз стала мамой и показала новорожденного малыша
Теперь артистка является многодетной мамочкой.
Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, в третий раз стала мамой.
Радостной новостью артистка поделилась в Instagram 20 августа. Как оказалось, исполнительница стала мамой мальчика, хотя ранее поговаривали, что она снова ждет девочку. Малыша певица назвала Акимом.
"Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает", - поделилась артистка.
СолоХа также не стала скрывать малыша. Исполнительница показала первые кадры с ним, которые были сделаны в роддоме. Кстати, на снимках можно разглядеть, что певицу поздравили с пополнением в семье большими букетами цветов и воздушными шариками голубого цвета.
Отметим, для СолоХи этот ребенок стал третьим. От бывшего мужа исполнительница воспитывает девочку Ариану. Во втором браке исполнительница родила дочь Евлалию.
