Певица СолоХа впервые засветила своего мужа на редких кадрах с новорожденным сыном

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, поделилась трогательными кадрами с выписки из роддома с мужем и детьми.

Так, артистка в конце августа стала многодетной мамой. У СолоХи родился сыночек Аким. Через несколько недель в фотоблоге певица обнародовала фото с выписки из роддома. На милых фотографиях она попозировала как с новорожденным наедине, так и с мужем, которого ранее скрывала от публики. Правда, звезда таки сохранила приватность семьи и закрыла лицо сына и возлюбленного эмоджи.

Для такого важного дня супруги выбрали нежные образы. Певица была в белоснежном платье и на каблуках, а ее муж Максим — в джинсах и поло.

В то же время Тереза показала, как старшие дочери Евлалия и Ариана ждали братика дома. Вся семья собралась и отпраздновала долгожданную встречу с Акимом пиццей и тортиком. В сторис счастливая артистка поблагодарила "всех, кто в тот день был рядом и тех, кто поддерживал ее во время родов и после".

