Певица СолоХа высказалась о конфликте с Цимбалюком и резко пожелала ему "мудрости"

Тарас Цимбалюк и СолоХа

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, рассказала о конфликте с актером Тарасом Цимбалюком, с которым ранее ей приписывали роман.

Так, в свое время вокруг артистов ходили громкие сплетни. В Сети даже приписывали отцовство третьего ребенка СолоХи актеру. Впрочем, звезды неоднократно опровергали эти слухи. Несмотря на это, как оказалось, сохранить дружеские отношения им таки не удалось.

К тому же заметно, что Тереза больше не играет с Тарасом в одном спектакле и не появляется с ним в публичном пространстве. На проекте "Наодинці з Гламуром" певица призналась, что сейчас они не поддерживают контакт, и актер не поздравлял ее с рождением сына Акима.

СолоХа и Тарас Цимбалюк

В то же время певица не удержалась от ироничного пожелания в адрес коллеги. И хотя на самом деле СолоХа желает актеру счастья в личной жизни, не обошлось без язвительной фразы о детях.

«Мы поссорились, поэтому он не поздравлял. У него уже много там девушек появилось и дай Бог, чтобы у него тоже были свои детки. Этого желаю ему, потому что дети дают больше ума и мудрости. Очень желаю ему мудрости», — отметила Тереза Балашова в комментарии Анне Севастьяновой.

