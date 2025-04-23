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- Гламур
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Певица Юлия Думанская беременна третьим ребенком от старшего на 20 лет мужа
Исполнительница уже рассекретила пол малыша.
Украинская певица Юлия Думанская рассекретила радостную новость, что беременна третьим ребенком.
Об этом исполнительница рассказала в Instagram. В частности, артистка вместе со своим мужем, львовским бизнесменом Григорием Козловским, который старше ее на 20 лет, организовала гендер-пати. Как оказалось, супруги ждут рождения мальчика.
Третью беременность Юлия Думанская держала в тайне. Сейчас у нее виднеется уже довольно округлый животик, поэтому можно предположить, что малыш вскоре появится на свет.
Отметим, для супругов этот ребенок станет третьим. Юлия Думанская и Григорий Козловский уже воспитывают дочь Диану и сына Ярема. Кстати, до брака с певицей у бизнесмена тоже были дети. Так что Козловский станет отцом в шестой раз.
Напомним, недавно в Сети распространились слухи, что певица СолоХа беременна от актера Тараса Цымбалюка. Команда исполнительницы в комментарии ТСН.ua уже отреагировала на сплетни.