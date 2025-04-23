Певица Юлия Думанская беременна третьим ребенком от старшего на 20 лет мужа

Юлия Думанская и Григорий Козловский / © instagram.com/julia_dumanska

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Украинская певица Юлия Думанская рассекретила радостную новость, что беременна третьим ребенком.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram. В частности, артистка вместе со своим мужем, львовским бизнесменом Григорием Козловским, который старше ее на 20 лет, организовала гендер-пати. Как оказалось, супруги ждут рождения мальчика.

Юлия Думанская с мужем и детьми / © instagram.com/julia_dumanska

Третью беременность Юлия Думанская держала в тайне. Сейчас у нее виднеется уже довольно округлый животик, поэтому можно предположить, что малыш вскоре появится на свет.

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Юлия Думанская с мужем / © instagram.com/julia_dumanska

Отметим, для супругов этот ребенок станет третьим. Юлия Думанская и Григорий Козловский уже воспитывают дочь Диану и сына Ярема. Кстати, до брака с певицей у бизнесмена тоже были дети. Так что Козловский станет отцом в шестой раз.

Юлия Думанская с мужем и детьми / © instagram.com/julia_dumanska

Напомним, недавно в Сети распространились слухи, что певица СолоХа беременна от актера Тараса Цымбалюка. Команда исполнительницы в комментарии ТСН.ua уже отреагировала на сплетни.