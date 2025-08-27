Певица Юлия Юрина объявила о разводе с мужем после 10 лет брака

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина развелась с мужем Владиславом Байдуном.

Новостью о разрыве брака артистка поделилась в соцсети Threads. Пара официально развелась 26 августа. Юлия Юрина уже и показала свидетельство о расторжении брака, который длился на протяжении 10 лет.

Что стало причиной такого решения - точно неизвестно. Однако исполнительница заверила, что они с мужем разошлись на позитивной ноте, без скандалов и продолжают нормально общаться.

"Я была 10 лет в браке, мы очень ласково разошлись, норм общаемся, подали на развод, сегодня (26 августа - прим. ред.) получили свидетельство о расторжении брака", - поделилась артистка.

Юлия Юрина показала свидетельство о разводе

Отметим, Юлия Юрина - родом из РФ, однако с 2012 года проживает в Украине, поет на украинском, осуждает захватнические действия России и не молчит о преступлениях оккупантов. Также артистка дает благотворительные концерты и занимается волонтерством. Уже длительное время исполнительница пытается получить гражданство Украины, однако до сих пор не смогла этого сделать.

