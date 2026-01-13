Певица Юлия Юрина после отречения от РФ рассказала о реакции родителей-россиян на ее позицию

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина откровенно рассказала, как ее родители из России воспринимают ее проукраинскую позицию и намерения получить украинское гражданство.

Как известно, артистка уже около 15 лет живет в Украине, где активно популяризирует украинскую культуру, фольклор и музыку. Впрочем, несмотря на полномасштабную войну, ее мама и папа продолжают жить в России. По словам Юриной, общение с ними минимальное, а их мировосприятие в значительной степени сформировано российской пропагандой. Певица даже предполагает, что родители могут не знать ни о ее творческой деятельности, ни о попытках официально стать гражданкой Украины.

«Мне кажется, что они об этом (попытки получить ею украинское гражданство — прим. ред.) даже и не знают. Насколько я понимаю, там (в России) уже железный занавес. Большая проблема для них даже просмотреть мой Instagram. Мне кажется, что они даже не знают, что я — артистка. Ну, типа, они знают, что я пою. И не более. Запомнили меня 18-ти летней. А сейчас мне 31», — поделилась Юлия в интервью blik.ua.

Юлия Юрина / © instagram.com/yurina_yuyu

В то же время певица призналась, что иногда родственники все же выходят на связь. Однако она не скрывает: тесных и регулярных разговоров с родителями никогда не было и не стремится их восстанавливать.

«Есть дети, которые звонят своим родителям каждый день. Я не из таких. У нас как-то не сложилось. Мы общаемся очень редко — разве что на какие-то большие праздники», — честно отметила артистка.

