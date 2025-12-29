Пианист Евгений Хмара ошеломил своим заработком на месяц с музыки

Евгений Хмара

Украинский композитор и пианист Евгений Хмара ошеломил суммой, которую зарабатывает в месяц.

Доход артисту приносит музыка. Как признается Евгений Хмара в интервью Славе Демину, в среднем в месяц он зарабатывает около 10 тысяч долларов. Однако и расходы у пианиста немалые. Композитор признается, что иногда даже в ноль выходит. Немалая сумма средств уходит непосредственно на творчество.

"Иногда, бывает, тратим в ноль. Я очень много трачу на творчество. Например, концерт: рекламная кампания, аренда зала, зарплата музыкантам оркестра. Собственно стоимость концерта - два с половиной миллиона гривен. Сейчас начал выходить в ноль за счет того, что два концерта", - делится пианист.

Евгений Хмара с женой и детьми / © instagram.com/evgenykhmara

На семью тоже уходит немало средств. Евгений Хмара говорит, что это ориентировочно около семи тысяч долларов. Немало средств пианист тратит на частное обучение детей - школу и садик.

"У нас частное образование: школа и садик. Это очень много денег съедает. Только семейные вопросы съедают около 7 тысяч долларов в месяц: еда, заправка или зарядка авто", - признался пианист.

