Пианист Евгений Хмара рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у жены: "Очень сложный период"

Евгений Хмара с женой / © instagram.com/evgenykhmara

Реклама

Украинский композитор и пианист Евгений Хмара впервые рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у жены.

Супруги пережили довольно сложный период в 2022 году, когда Дарья была беременна третьим ребенком. У жены исполнителя начались проблемы со спиной. Из-за зажатого нерва избранница пианиста испытывала ужасную боль. Более того, Дарья даже ходить не могла. Сложно было и то, что лечить спину было невозможно, поскольку жена Хмары была беременной. Пианист в интервью Славе Демину говорит, что Дарья смогла это выдержать, поскольку является очень сильным человеком.

"Проблемы со спиной у Дашеньки, когда она была беременной третьим, - это был очень сложный период. Я бы сказал, что один из самых сложных. У нее очень был зажат нерв. Ты ничем не можешь помочь, ты все это видишь и просто ничего не можешь сделать. Это был зажат нерв, она была беременной, нельзя было никаких лекарств, препаратов. Она сильная у меня. Я думаю, что если бы это был не такой сильный человек, то очень мало бы кто мог пройти этот путь", - поделился пианист.

Реклама

Евгений Хмара с женой и тремя детьми / © instagram.com/evgenykhmara

Дарья начала лечить спину уже после родов. Сейчас она прекрасно себя чувствует. Евгений Хмара говорит, что жена ездит с ним в туры и выступает на сцене.

"Она не могла ходить. Это была настолько сильная боль. Она спазмами подходила. Это был один из самых сложных периодов моей жизни. Когда она уже родила, то уже все поставили. Сейчас Дашенька со мной в туре выступает!" - говорит пианист.

Напомним, ранее Евгений Хмара ошеломил своими заработками в месяц. Также музыкант признался, на что вообще тратит средства.