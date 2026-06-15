Pianoboy Дмитрий Шуров рассказал о своем 22-летнем сыне за границей и от какого образования его отговаривал

Дмитрий Шуров и его сын

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Лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров впервые за долгое время рассказал об успехах своего сына Льва.

Как известно, 22-летний парень во время полномасштабной войны проживает в Лондоне, где учится в музыкальном колледже и осваивает специальность музыкального продюсера. Там он постепенно формирует свой творческий путь и уже делает первые шаги как артист.

Впрочем, как признается Шуров в проекте «Наодинці з Гламуром«, сначала он не был в восторге от выбора сына и пытался направить его в другие сферы. По словам музыканта, он предлагал Леву рассмотреть режиссуру или бизнес, чтобы у того был более широкий спектр возможностей за пределами сцены. Однако парень все равно пошел по его творческим стопам, а звездный папа смирился.

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Дмитрий Шуров (Pianoboy) с семьей / © instagram.com/pianoboy_official

«Лев очень талантлив и одарен. К сожалению, он выбрал путь музыки. Ведь я как мог отвлекал его от этого. Пытались приучить его к режиссуре, бизнесу. Но если человек с раннего детства видит барабаны, пианино и гитару, то это нормально, что он живет этим. Хочу, чтобы он был счастлив. А я буду поддерживать его абсолютно во всем», — рассказал звездный отец в комментарии Анне Севастьяновой.

Кстати, еще весной прошлого года у Льва Шурова вышел дебютный сингл под названием London Doesn’t Love Me. И с тех пор Дмитрий поддерживает всевозможные творческие начинания своего нащадка и с удовольствием делится такими успехами со своей аудиторией.

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Напомним, недавно солист группы «ТИК» Виктор Бронюк показывал сына-выпускника. Артист уже похвастался дипломом Даниила.

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