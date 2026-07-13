Pianoboy Дмитрий Шуров порадовал поклонников фотографией с красивой женой в Одессе и поделился личным

Дмитрий Шуров с женой / © facebook.com/pianoboy.band

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Украинский музыкант Дмитрий Шуров, известный какPianoбой, поделился трогательными снимками с женой Ольгой и рассказал о неожиданных нескольких днях отдыха в Одессе.

Артист отправился в приморский город ради концерта, но планы внезапно изменились. После выступления он решил не спешить домой. Вместе с любимой они остались в Одессе ещё на несколько дней. За это время супруги успели встретиться с друзьями, насладиться морем и вспомнить важные моменты своей жизни. В соцсетях музыкант также опубликовал солнечное селфи с женой.

«Когда я поехал в Одессу с концертом, но домой вернуться не смог. Несколько счастливых дней у Черного моря, встречи со старыми и новыми друзьями, ностальгия по всему замечательному, что было с нами в Одессе за последние 25 лет», — написал Шуров.

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Сообщение Дмитрия Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Он также не скрыл своей благодарности всем, кто сделал этот короткий отдых особенным. Музыкант отдельно упомянул «Музакадемию», отель, «Новый базар» и людей, которые оказали им радушный прием.

«Спасибо всем, кто так тепло принимал нас не только в „Музкомедии“, но и, как всегда, в отеле „Александровский“, на Новом базаре, у фонтанов и в своих уютных домах, офисах и мастерских», — добавил артист.

Сообщение Дмитрия Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Сообщение Дмитрия Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Сообщение Дмитрия Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

Сообщение Дмитрия Шурова / © facebook.com/pianoboy.band

История любви Дмитрия и Ольги Шуровых длится уже много лет и пережила не один сложный этап. Супруги познакомились ещё в юности, пережили громкие ссоры и даже расставания, которые казались окончательными. Сегодня они воспитывают сына Льва, который продолжает семейную творческую традицию и получает музыкальное образование в Лондоне.

Напомним, недавно Дмитрий Шуров рассказал о своём 22-летнем сыне, проживающем за границей, и о том, от какого образования он его отговаривал.

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