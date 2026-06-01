Pianoboy Дмитрий Шуров залюбовался кадром жены и публично обратился к ней по случаю ее 50-летия

Дмитрий Шуров (Pianoboy)

Известный украинский пианист Дмитрий Шуров, известный как Pianoboy, трогательно поздравил жену с юбилеем, поделившись личной историей их любви и теплым семейным моментом по случаю 50-летия Ольги Шуровой.

Праздничная дата стала поводом для искренней публикации музыканта в соцсетях. Он показал фото именинницы, добавив личные воспоминания об их совместном пути. Пара вместе уже много лет и прошла немало жизненных изменений. Их история началась случайной встречей в Киеве. С того момента они фактически выросли вместе. В центре его обращения — благодарность и уважение к партнерше.

«Спасибо тебе за счастье идти с тобой рядом, быть твоим партнером во всем и проживать эту жизнь бок о бок! С момента нашей случайной-неслучайной встречи четверть века назад в McDonald’s на Майдане, мы вместе познаем мир, проходим все его ступеньки, трансформируемся и меняемся, сохраняя и приумножая любовь, прорастающую во все, что мы транслируем в мир», — написал он.

Шуров подчеркнул, что рядом с женой научился иначе смотреть на простые вещи и ценить обыденность. В его словах звучит не только романтика, но и глубокая партнерская поддержка. Артист акцентирует, что именно совместный опыт стал основой их отношений и творческого развития.

Отдельно он отметил, как важно сохранять любовь несмотря на годы и изменения, которые неизбежно происходят в жизни каждой пары.

