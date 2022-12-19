Pianoбой назвал фаворитов на нацотборе и ответил, согласен ли с победой TVORCHI

Популярный певец Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, прокомментировал нынешний нацотбор на "Евровидение-2023".

Исполнитель оказался в роли музыкального продюсера Национального отбора, а для Дмитрия это первый опыт. Так что музыкант отнесся к своей задаче ответственно и сразу знал, каких участников будет отбирать на финал.

"Мне очень хотелось, чтобы этот отбор был о музыке. По моему мнению, предыдущие отборы были очень резонансными, но у них было много неоднозначных вещей – каждый год был определенный хайп, который отвлекал от главной цели. Моя главная цель – музыка. Я живу звуками, и для меня важно, что люди слышат от Украины, ведь мы ежегодно развиваемся и показываем свое лицо всему миру, поэтому в этом году мне хотелось, чтобы участники были интересные, новые, убедительные или нет, чтобы внутри была музыка. Мне кажется, это удалось, и для меня это небольшая, но победа”, — поделился Дмитрий Шуров в эфире канала "Дом".

Pianoбой / Фото: instagram.com/pianoboy_official

Кроме того, музыкант отметил, что важным пунктом была готовность участников стать частью мировой музыки. Дмитрий Шуров отобрал лучших исполнителей, которые показали на одной сцене разнообразные музыкальные жанры и каждый из них достоин представлять Украину. А вот его личные фавориты не прошли в шорт-лист.

"Очень многие мои фавориты не прошли в финал. Это новая группа "Циферблат", певец DREVO, певица Лилу45 — погуглите этих людей. В лонг-листе было 36 исполнителей и большинство моих любимцев не вышли в финал по разным причинам. Все-таки это конкурс, у которого есть много правил, честно скажу, первые две недели я занимался не продюсерской работой, а просто всем говорил: "Читайте правила!". К сожалению, не все меня услышали и поэтому не прошли в финал", — поделился музыкант.

Среди финалистов Шуров выделил KRUTЬ, Jerry Heil, 2TONE, а также прокомментировал победу группы TVORCHI.

Группа TVORCHI

"Сегодня все достучались до аудитории, поэтому будет реакция – это же Украина. Украина всегда реагирует! Но скандалов не будет! Будет либо поддержка, либо наоборот. Артисты – тоже люди, конечно, мы стараемся не читать каждый комментарий, но творческий человек не может не чувствовать это. И сейчас труднее, чем раньше, цена ошибки очень высока и нужно много работать, чтобы создать что-то. И жюри, и зрители сделали свой выбор, я в принципе, соглашаюсь с их оценками. Все хорошо справились со своей задачей и в меня вопросов нет", — добавил Шуров.

Напомним, от Украины в город Ливерпуль поедет группа TVORCHI. Во время финала нацотбора они покорили сердца судей и зрителей и в суме получили наибольшее количество баллов – 19.

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