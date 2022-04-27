Pianoбой рассказал, кто из русских звезд ему написал с началом войны: "Первой была Земфира"

Музыкант Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой, рассказал о реакции российских коллег на войну и новой волне популярности трека "Вітчизна".

Сейчас Шуров активно дает концерты военным, поднимая дух наших солдат, а также занимается волонтерской деятельностью, говорится в "Сніданку з 1+1". Активную фазу войны, начавшуюся 24 февраля, музыкант встретил в гастролях на западе Украины.

"У нас буквально на следующий день планировались концерты в Буковеле, Львове и других городах. Наш дом расположен на севере Киева, там в первые дни были бои, поэтому в нашем подвале, который устроен под студию, скрывалась часть семей музыкантов группы Pianoбой. Наш гитарист Сергей, у него есть боевой опыт еще с АТО, сразу ушел в армию. Находясь на западе, мы уже с первых дней начали получать запросы на помощь", — поделился Шуров.

Кроме того, Pianoбой в волонтерской деятельности сотрудничает со своим другом и коллегой, музыкантом Юрием Хусточкой, который во Франции собирает гуманитарные грузы. Их направляют в Украину, а сам Дмитрий уже на месте занимается контролем доставки гуманитарной помощи в необходимые точки.

Включение с Дмитрием Шуровым: чем занимается в военное время и есть ли вдохновение для творчества

Сейчас песня Шурова "Вітчизна", написанная почти 10 лет спустя, приобрела новую волну актуальности и популярности. По словам музыканта, это одна из немногих работ, которую он слушает и исполняет, поскольку после 24 февраля для него музыка умерла.

"Для меня музыка умерла с первого дня войны. Я ее практически не слушаю, есть несколько моих собственных, которые я действительно могу играть, исполнять и слушать. И это одна из них. И "Родина", и "Вітчизна", украиноязычный текст которой написала Екатерина Галенко из Лисичанска, которая является беженкой сейчас, они написаны уже во время войны, которая длится 8 лет, поэтому смысл, который заложен в них – был всегда, просто раньше, когда мы их пели на больших концертах, люди смотрели в телефоны перешептывались, и только люди, непосредственно привлеченные к военным действиям, понимали, о чем идет речь… Я рад, что написал ее, но с другой стороны – мне очень больно, я никогда не хотел бы, чтобы эти слова были актуальными для нашей страны. Я очень надеюсь, что это кончится", — прокомментировал певец.

Какова будет новая музыка от Pianoбой – певец пока не знает. Однако нацелен выпустить трек "Триматись своїх", написанный год спустя. Музыкант уже успел ее несколько раз спеть на концертах, поэтому фанаты попросили ее доработать, по их просьбе он отказать не смог.

Дмитрий Шуров был одним из тех музыкантов, которые в свое время работали в Москве. Pianoboy несколько лет был на клавишах в бэнде Земфиры, которая в первые дни полномасштабного вторжения покинула Россию и отправилась во Францию, а затем записала видео с песней "Не стреляйте". На вопрос ведущих, почему певица не высказала свою политическую позицию, певец говорит: Земфира никогда не была известна своими социальными и политическими высказываниями, а делала это через музыку.

"Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной. И все же у нее огромная аудитория, которая понимает это… Из 500 моих знакомых из России разных времен мне написало шесть человек. И первой была Земфира, она написала сразу. Я не могу сказать в эфире слова, которые она написала из-за цензуры, но вы поняли", — рассказал Шуров.

Также украинского музыканта не разочаровал рэпер Noize MC, выразивший четкую позицию и который сейчас за границей собирает деньги для украинских беженцев.

Читайте также: