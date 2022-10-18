Pianoбой рассказал, с какими песнями украинцы планируют принять участие в нацотборе на "Евровидение-2023"

Организаторы нацотбора на "Евровидение-2023" также ответили, когда будет объявлен лонглист участников.

В этом году организаторы нацотбора на " Евровидение-2023 " получили 384 заявки от 299 участников.

Как рассказал музыкальный продюсер Национального отбора Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, песни многих участников – это крик души. В частности, обычные люди записывали композиции, где рассказывали, как их жизнь изменила война.

"Многие музыканты на эмоциональном дне, многие — за рубежом, некоторые волонтерят, некоторые воюют. И, несмотря на это, на момент окончания приема у нас есть более 300 заявленных песен. Многие из них в состоянии демо, многие — только крик души людей, которые даже не планируют быть артистами. Истории о жизни в бомбоубежищах, эмиграции, пустоте от потери родных, вера в наши ВСУ. И все же, это яркий пример настроения наших людей на конструктив, надежду. Благодарен всем за заявки", — прокомментировал Pianoбой.

Pianoбой / Фото: instagram.com/pianoboy_official

К слову, организаторы Национального отбора на "Евровидение-2023" обещают объявить лонглист участников до конца октября.

Отметим, из-за враждебного вторжения России "Евровидение-2023" состоится не в Украине. Песенный конкурс пройдет в Ливерпуле, Великобритания. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а гранд-финал – 13 мая.

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