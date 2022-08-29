Пикалов, Кошевой, Притула, Могилевская и другие: Зеленский наградил орденами украинских звезд

Вчера, 28 августа, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденами известных людей, среди которых немало знаменитостей.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Почетные награды знаменитости получили за заслуги в укреплении государственности и отстаивании территориальной целостности, значительный вклад в развитие общественной жизни и отстаивание интересов Украины.

Полный список артистов, получивших награды по случаю Дня Независимости Украины:

Орден "За заслуги" ІІ степени получили:

Актер, продюсер и ведущий "Голосу країни-12" Юрий Горбунов, ведущий и волонтер Сергей Притула.

Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Орден "За заслуги" ІІІ степени получили:

Певец Андрей Данилко, певец Виталий Козловский, актер и ведущий Евгений Кошевой, певец и композитор Арсен Мирзоян, певец Артем Пивоваров, актер и ведущий Александр Пикалов, певец Александр Пономарев, солист группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, певец и композитор Дмитрий Шуров.

Андрей Данилко

Орден "За мужество" ІІІ степени получили:

Лидер группы "O.Torvald" Евгений Галич, солист группы "ТНМК" Олег (Фагот) Михайлюта, певец и композитор Коля Серга, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк

Орден княгини Ольги ІІІ степени получили:

Певица Наталья Могилевская, исполнительница Светлана Тарабарова, певица Злата Огневич.

Наталья Могилевская

Напомним, ночью, 29 августа, в Ньюарке, штат Нью-Джерси, прошла ежегодная музыкальная премия MTV Video Music Awards 2022. Редакция сайта TSN.ua собрала полный список победителей.

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