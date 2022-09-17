Пикалов о съемке нового "Вечернего Квартала" под воздушными тревогами: "Мы останавливались и спускались в бомбоубежище"

Это продолжение большого концерта Единого Квартала – "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" и первый телевизионный концерт студии с момента полномасштабного вторжения. На этих съемках присутствовали военные, врачи и переселенцы из Мариуполя, которые из-за войны войны вынуждены были покинуть свои родные дома.

Студию "Сніданку з 1+1" посетил актер и автор Студии "Квартал 95" Александр Пикалов, который рассказал, чем этот концерт стал особенным и одновременно сложным для всего актерского состава.

"Концерт оказался довольно сложным. Сложно было до него дойти и снять. Во время съемок были две воздушные тревоги, мы останавливались, все спускались в бомбоубежище. Однако концерт получился отличным, очень душевным. Я монтировал его и каждый раз, когда смотрел — были мокрые глаза", — прокомментировал Пикалов.

Александр Пикалов о благотворительном детском лагере для детей из Мариуполя

На благотворительном концерте зрители увидят новые номера. Александр Пикалов вместе с актрисой "Женского Квартала" Алиной Блажкевич примеряют на себя роли главных российских пропагандистов – владимира соловьева и ольги скабеевой. Роли не из приятных, однако актер комментирует это так: "Сейчас вот таких негодяев играем, что самому противно, время такое. Но держимся".

Помимо работы на информационном фронте, Пикалов инициировал благотворительное мероприятие "Детский лагерь на день" для мариупольских детей из столичного центра "ЯМариуполь". Это интересные игры и развлечения для детей, мастер-классы, встречи со звездами. Говорит, что каждое это мероприятие для него большое событие и поделился, как ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир помогла в создании этого мероприятия.

"Когда-то я внезапно оказался в этом центре. Меня настолько поразила встреча с детьми, что я понял – нужно что-то делать. Здесь не обошлось и без помощи Людмилы Барбир. Она поделилась моими контактами с людьми, которые решили поддержать эту инициативу. Мы поняли, что будем работать для детей из Мариуполя, которые переехали в Киев. Им тяжело сейчас и нужна адаптация", — отметил Пикалов.

К благотворительной инициативе отца присоединился и 16-летний сын актера – Михаил. Подросток занимается футболом, поэтому охотно согласился в лагере на сутки развлекать малышей на футбольном поле. Относительно того, каким был разговор отца и сына в день полномасштабного вторжения, Пикалов признался, что сын был не дома – парень ездил на соревнование в Винницу.

"Миша был на соревнованиях в Виннице. Он вернулся в Киев только через четыре дня. Дорога была сложная, да он боялся, однако вернулся домой. На самом деле в первый день разговора никакого и не было, он спросил, как стрелять, у нас дома есть пневматическое оружие. Поинтересовался, как оно работает", — признался актер.

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