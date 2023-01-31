Пикалов поделился забавной историей, как Зеленский его с днем рождения поздравлял

Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов 30 января отмечал день рождения. Юмористу исполнилось 47 лет.

В "Сніданку з 1+1" знаменитость вспомнил, как его раньше поздравлял Владимир Зеленский. В частности, Пикалов поделился историей, что его экс-коллега не забывал о днях рождения приятелей. Однако, похоже, ему напоминала жена Елена Зеленская.

"Владимир Александрович всегда у нас был занятым человеком. Руководитель. Хотя мы были на одном этаже, в кабинет можно было докинуть мандарином. Но это было так: я смотрю, звонит Ленчик (первая леди Елена Зеленская – прим.ред.). Я беру трубку, а оттуда Владимир Александрович: "Саня, привет! С днем рождения!". Это же было как: "На, позвони Пикалову, у него сегодня день рождения", — вспомнил актер.

День рождения Александра Пикалова: автор студии "95 Квартал" в студии "Сниданка"

Пикалов надеялся, что Владимир Зеленский в этом году тоже поздравит его с праздником.

"От Макрона (президента Франции – прим. ред.) не жду, но от Зеленского жду. Хотелось бы получить звонок", — добавил Пикалов.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский тоже праздновал день рождения. С юбилеем главнокомандующего поздравило немало звезд шоу-бизнеса.

Читайте также: