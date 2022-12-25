Pink Floyd и Андрей Хлывнюк собрали более 600 тысяч долларов благодаря песне "Ой, у лузі червона калина"

Легендарная британская рок-группа Pink Floyd и лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк благодаря песне "Ой, у лузі червона калина" собрали в поддержку Украины более 600 тысяч долларов.

Соответствующая информация появилась на официальной странице группы Pink Floyd в Facebook:

"Pink Floyd хочет поблагодарить всех, кто поддержал Hey, Hey, Rise Up. Сингл, записанный 30 марта с Андреем Хлывнюком из украинской группы "Бумбокс", собрал свыше 450 тысяч фунтов стерлингов (почти 600 тысяч долларов), чтобы помочь облегчить страдания украинского народа", – говорится в сообщении.

Кроме того, музыканты Pink Floyd Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон увеличили собранную сумму до 500 тысяч фунтов стерлингов. В посте также отметили, как именно эти деньги будут разделены и направлены на благотворительность:

"Они будут распределены между такими гуманитарными организациями: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры, The Kharkiw and Premyśl Project, Vostok SOS, "Киев Волонтерский" и "Левый Берег", — отметили в сообщении.

Напомним, что в начале апреля рок-группа Pink Floyd вместе с лидером "Бумбокс" Андреем Хлывнюком записали трек Hey, Hey, Rise Up, в которой звучит песня "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Хлывнюка на Софиевской площади. В треке британские рокеры сопровождают пение Хлывнюка инструментальной музыкой. Это первая композиция Pink Floyd за последние 28 лет. Один из лидеров группы Дэвид Гилмор собрал всех музыкантов, чтобы поддержать украинцев, героически защищающих страну от российских захватчиков.

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