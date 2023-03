Пинк, Пол Маккартни, Адель и другие звезды планируют спеть на концерте в поддержку Украины – СМИ

В Великобритании на стадионе "Уэмбли" летом этого года состоится грандиозный концерт в поддержку Украины, где выступят немало мировых знаменитостей.

Как рассказал инсайдер изданию The Sun, лайн-ап будет действительно потрясающим. В частности, среди приглашенных артистов есть такие группы: U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence and the Machine.

The Rolling Stones / Фото: Associated Press

Также на грандиозный концерт пригласили таких исполнителей, как Пол Маккартни, Адель, Ноэль Галлахер и Пинк.

Адель / Фото: Getty Images

"Это будет огромный, действительно лайн-ап и в глобальном масштабе. Это то, что люди давно хотели сделать, но сейчас выбрана дата и забронированный стадион "Уэмбли". Приглашение на выступление присылают мировым звездам шоу-бизнеса. Конечно, за такой относительно короткий срок у многих звезд будут предварительные обязательства. Но организаторы оптимистично настроены, ведь некоторые из тех, с кем они общались, уже подключились. Для таких групп, как U2, которые достаточно откровенно выражают свои взгляды на войну, это прекрасная возможность продолжать рассказывать о войне в Украине.", – рассказал инсайдер.

Боно / Фото: Associated Press

Концерт, в котором примут участие мировые знаменитости, будут транслировать во всем мире. Организаторы убеждены, что это поможет усилить давление против российского диктатора Путина и россиян в целом, которые поддерживают войну в Украине.

Напомним, ранее звезда фильма о Джеймсе Бонде, актриса Ева Грин, поддержала украинцев. В частности, знаменитость призвала мир не забывать, что в Украине до сих пор идет война.

