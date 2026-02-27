Pink резко отреагировала на слухи о разрыве с мужем после 20 лет брака

Певица Pink с мужем / © Associated Press

Реклама

В Сети распространялись разговоры о якобы разрыве американской певицы Pink с ее мужем, мотогонщиком Кэри Хартом.

Супругам, которые вместе уже два десятилетия, в очередной раз приписали кризис в отношениях. Впрочем, артистка не стала молчать и лично отреагировала на громкие заголовки.

26 февраля звезда записала видео в Instagram, где с иронией опровергла информацию о расставании.

Реклама

Певица Pink с мужем / © Associated Press

«Мне только сказали, что я рассталась с мужем. А я не знала. Спасибо, что сообщили», — пошутила исполнительница.

Pink также саркастически добавила: «Может быть, вы еще и нашим детям об этом расскажете? Потому что 14-летняя дочь и 9-летний сын тоже не в курсе».

Артистка призналась, что ее огорчает фокус на сплетнях вместо творчества: «Вы хотите говорить о моих достижениях или только о моем якобы крахе? Это фейковые новости. Это неправда. Люблю вас».

Певица Pink с мужем и детьми / © Associated Press

Напомним, история любви пары началась еще в 2001 году после знакомства на соревнованиях X Games в Филадельфии. В 2006-м они обручились в Коста-Рике. Однако их союз уже проходил испытания: в 2008 году супруги временно расходились, но впоследствии возобновили отношения. Тот непростой период даже вдохновил певицу на хит «So What», в клипе к которому снялся и сам Гарт.

Реклама

Pink неоднократно откровенно говорила, что долгие отношения — это ежедневная работа. В документальной ленте «Pink: All I Know So Far» она показала свою жизнь без украшений и призналась, что они с мужем обращались к терапии, чтобы сохранить семью.

Певица Pink с мужем и детьми / © Associated Press

«Длительные отношения — это непросто. Легче уйти, чем остаться и работать над собой. Но ты не можешь изменить другого человека — только себя», — делилась звезда раньше.

Похоже, на этот раз громкие слухи не имеют ничего общего с реальностью, а сама Pink еще раз доказала, что не боится открыто и с юмором отвечать на сплетни.

Напомним, Кристина Горняк ответила на вопросы по фамилии Остапчук. Экс-жена ведущего объяснила, почему после развода не отказалась от нее.